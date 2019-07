Wir wollen euch regelmäßig aufstrebende Electro-, Techno- oder House-DJs aus der Region und ihre Projekte vorstellen. Dieses Mal haben wir uns mit Fabi KaA im Café Klotz getroffen. Er ist Mitgründer des Wet Tunnel Kollektivs, das inzwischen aus fünf Electro-DJs und einer DJane besteht. Das gemeinsame Verbindungselement ist die Liebe zur Musik.

Fabi ist gelernter Malermeister und inzwischen Student der Innenarchitektur. Genau wie in seinem späteren Beruf, ist es auch musikalisch sein Ziel „Räume zu bauen“. Das Auflegen ist für ihn eine Kunstform, weshalb er auch nicht immer „den Leuten nach dem Sinn spielen“ müsse.

„Du willst etwas vermitteln und wenn du es gut vermittelst, hast du auch Kunst gemacht“, sagt der 25-Jährige und fügt hinzu: „Ich finde alles toll, das nicht unbedingt vom Kommerz lebt, sondern berührt und etwas erzählt. So ein Track darf dann auch mal dreckig sein.“

Techno ist für ihn deshalb auch mehr als Musik. „Techno ist eine Art Lebenseinstellung, eine Bewegung, die sehr für Toleranz, Kultur und die Individualität eines jeden Einzelnen steht“, betont er.

Für Fabi und sein Kollektiv spielt in dem Prozess, seinen eigenen Stil und Klang zu entwickeln, vor allem das Café Klotz am Charlottenplatz eine bedeutende Rolle. Dieses bezeichnet er liebevoll als „Brutkasten“.

Es ist die Homebase und Heimat, in der man sich ausprobieren könne und die einem Selbstvertrauen schenke. Hier durfte Fabi vor zwei Jahren seinen Geburtstag feiern und selbst befreundete DJs mitbringen. Daraus ist inzwischen eine langjährige, innige Beziehung zwischen Kollektiv und Bar entstanden.

Wenn man mit dem 25-Jährigen spricht, hört er sich manchmal schon wie ein alter, erfahrener Hase an, der das Musikgeschäft in- und auswendig kennt. Das könnte unter anderem daran liegen, dass er sich immer wieder an seinen Vorbildern Chris Liebing oder Sven Väth orientiert, sich alte Interviews von ihnen anschaut und auf heute projiziert. „Diese Leute faszinieren mich. Sie haben die ganze Szene mitaufgebaut und in den 90ern schon Sachen erzählt, die heute Basics sind“, sagt er.

Kaum zu glauben also, dass Fabi eigentlich eher zufällig in die DJ-Schiene reingeraten ist.

Elektronische Musik hat er zwar schon als kleiner Junge gefeiert und die Perkussion durch seinen Schlagzeuger-Papa in die Wiege gelegt bekommen, doch an ein Mischpult stellte er sich erst viel später. „Mit 15 oder 16 hat mich ein Kumpel angestiftet, völlig schlechte Tracks auf YouTube zu produzieren. Lustigerweise bin ich dann drangeblieben, er aber nicht“, beschreibt Fabi seine Anfänge mit einem Grinsen.

Ein Vorteil ist sicher seine musikalische Begabung, denn der DJ spielt nebenbei auch sehr gut Gitarre, schreibt Songs und hat ab und zu kleine Auftritte.

Sein Fokus liegt aber auf seinem „Baby“, dem Wet Tunnel Kollektiv, mit welchem er in kurzer Zeit schon einiges erreicht hat.

Neben ihrem Studentendasein spielen die Freunde inzwischen nicht mehr nur in Stuttgart, sondern beispielsweise in Hamburg, Berlin oder Passau. Ein Highlight in diesem Jahr war sicher das Feel Festival in der Nähe von Berlin, wo Fabi Kaa und Co. vor Tausenden Leuten spielen durften. Für den Sommer sind darüber hinaus Gigs auf dem Artlake Festival und dem „Wasser mit Geschmack“ in Heubach geplant.

Doch das Kollektiv hat noch weitere Visionen.

In Zukunft wollen die Jungs und Mädels nicht nur Partys in größeren Stuttgarter Clubs wie dem Climax oder Lehmann schmeißen, sondern auch ins Producing einsteigen und ihre erste EP rausbringen. Mittelfristig könnte aus dem Wet Tunnel Kollektiv ein Label werden. Man darf also gespannt sein.

Wer Fabi Kaa und KollegInnen in naher Zukunft sehen und hören will, schaut am besten am 2. August im Café Klotz vorbei. Dann steigt dort die eigene Party ", klar".