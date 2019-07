Der aus der Nähe von Köln stammende DJ war vor wenigen Jahren noch großer Fan des erfolgreichen Stuttgarter DJs Le Shuuk.

Um auf einer Party zu feiern, auf der Le Shuuk auflegte, fuhr Fabian sogar einmal von Düsseldorf bis nach Stuttgart. Heute ist er mit seinem einstigen Vorbild eng befreundet. Beide vereint, dass sie im süddeutschen Raum vor allem durch die Hypercat-Events eine große Fanbasis aufbauen konnten, die meist in Schwäbisch Hall oder im Stuttgarter Lehmann-Club stattfinden.

Eines seiner bisher größten Highlights erlebte Fabian Farell ebenfalls mit Hypercat. Auf deren Stage auf dem World Club Dome in Frankfurt durfte er 2016 erstmals Festival-Luft schnuppern. „Das hat mich total umgehauen!“, erzählt Fabian und betont, dass das Event deshalb immer noch eine Herzensangelegenheit für ihn sei.

Da die mit kooperierende Veranstaltungsfirma in Ulm sitzt, hat der 24-Jährige auch seinen Lebensmittelpunkt inzwischen ins Schwabenländle versetzt.

„Ich bin gerne hier in der Ecke. Ich habe mir hier direkt eine Fanbase aufbauen können und habe deshalb einen großen Bezug zur Gegend“, sagt er. Sehr viel Zeit verbringe er allerdings am Stuttgarter Flughafen. „Da kenne ich sogar schon das Sicherheitspersonal persönlich. Das bringt dir schon mal den ein oder anderen Vorteil, wenn du beispielsweise spät dran bist“, so Fabian.

Dass er es überhaupt in nur wenigen Jahren vom Geburtstags-DJ zum Jet-Setter durch ganz Europa geschafft hat, schreibt er seiner Kämpfernatur, seiner Motivation und seinem Willen zu: „Ich bin ein Mensch, der keine halben Sachen macht. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es zu Tausend Prozent. Früher habe ich Karate auf internationalem Wettkampfniveau betrieben. Das hat mich gelehrt, dass ich das, was ich mache, immer besser machen will als andere.“

Sein größtes Highlight in diesem Sommer wird definitiv das New Horizons Festival auf dem Nürburgring, wo er mit DJ-Größen wie Timmy Trumpet oder Major Lazer auf der Mainstage steht.

Neben dem Line-Up ist Fabian vor allem von der Location beeindruckt. „Die Rennstrecke wird mit den Bühnen cool verbaut und in diesem Jahr gibt es eine 360-Grad-Mainstage. Das Konzept hat sich wirklich unglaublich gut entwickelt“, schwärmt der 24-Jährige. Einige NEWS711-Leser, die auf Instagram an unserem Gewinnspiel teilgenommen und gewonnen haben, dürfen sich also auf eine unbeschreibliche Zeit freuen.

Von Fabian Farell dürfen sie vor allem Entertainment und Fan-Nähe erwarten. „Ich springe viel rum, interagiere mit dem Publikum und bin nach der Show so gut wie immer für ein paar Fotos und Gespräche zu haben. Das ist in diesem Business nicht unbedingt selbstverständlich“, sagt er.

Da seine Fanbase immer weiterwächst, haben sich der DJ und sein Management für die Zukunft einiges vorgenommen. Sie arbeiten schon jetzt mit großen Major-Labels zusammen, um in naher Zukunft eigene Vocal-Tracks und ein eigenes Album zu produzieren und darüber hinaus die Shows noch hochwertiger zu gestalten.

Zurück zum Alltag als IT-Kaufmann geht es in den nächsten Jahren dementsprechend nicht, denn Fabian Farell will zukünftig noch mehr große Bühnen mit seiner Musik abreißen.