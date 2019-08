Lest hier alles, was ihr über Poppers wissen müsst

Wenn ihr jemanden kennt, der Suchtprobleme hat oder selbst ein Drogenproblem habt, dann wendet euch bitte an eine Suchtberatung wie zum Beispiel das Servicetelefon des DRK (0800-365000).

Im heutigen "Dodo"-Teil widmen wir uns dem Betäubungsmittel Ketamin.

Eigentlich ist Ketamin ein Betäubungsmittel, es wird aber auch als Schmerzmittel eingesetzt. Der Vorteil von Ketamin liegt in der Medizin darin, dass Schutzreflexe erhalten bleiben und somit die Gefahr eines Atemstillstands nicht besteht. Auch in der Tiermedizin wird Ketamin genutzt. Zudem kann Ketamin bei der Behandlung von Depressionen unter strengen Auflagen angewendet werden. Besonders in der Notfallmedizin ist Ketamin beliebt.

Seit 1965 ist Ketamin auf dem Markt und wurde von den Amerikanern im Vietnamkrieg massiv genutzt. Ab den 70ern verbreitete sich Ketamin als Straßendroge und wird heutzutage unter der Bezeichnung "Special K" als Partydroge konsumiert.

Wie wird Ketamin konsumiert?

In der Medizin wird Ketamin intravenös verabreicht, in der Drogenszene kann der Stoff geschnupft, gespritzt oder geschluckt werden.

Welche Wirkstoffe machen den Konsumenten High?

Die im Ketamin enthaltenen Wirkstoffe docken an den NMDA-Rezeptor im Gehirn an und haben auch auf die Opioidrezeptoren Einfluss. Dopamin und Noradrenalin bleiben vermehrt im synaptischen Spalt enthalten, was zu einer erhöhten Herzfrequenz führt.

Wie wirkt Ketamin?

Ketamin hat eine dissoziative, also halluzinogene Wirkung, weshalb es als Droge beliebt ist. Konsumenten berichten von einer "Verschmelzung mit der Umwelt", Halluzinationen und außerkörperlichen Erfahrungen. Aber auch Wahngedanken und Nahtoderfahrungen sind Erlebnisse, von denen Konsumenten erzählen.

Eine besonders bekannte Nebenwirkung ist das K-Hole, bei dem es zu einem etwa 30 Minuten andauernden Zustand körperlicher Hilflosigkeit kommt, die von außen wie eine Bewusstlosigkeit wirkt. Auch Erinnerungslücken und Blackouts sind sehr häufig, weshalb Ketamin auch als "K.O-Tropfen" bekannt ist.

Wann setzt die Wirkung ein?

Ketamin wirkt sehr schnell, je nach Konsumform kann die Wirkung bereits nach 30 Sekunden einsetzen.

Welche Gefahren gehen von Ketamin aus?

Bei regelmäßigem Konsum besteht die Gefahr einer psychischen Abhängikeit. Abgesehen von Unerwünschten Effekten während des Konsums verursacht Ketamin irreparable Schäden im Harntrakt sowie der Niere. Blut im Urin ist keine Seltenheit.

Wie sieht die rechtliche Lage in bezug auf Ketamin aus?

In Deutschland ist Ketamin als Medikament zugelassen und unterliegt der Rezeptpflicht.