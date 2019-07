Hier lest ihr alles, was ihr über Alkohol wissen müsst

Wenn ihr jemanden kennt, der Suchtprobleme hat oder selbst ein Drogenproblem habt, dann wendet euch bitte an eine Suchtberatung wie zum Beispiel das Servicetelefon des DRK (0800-365000).

Heute widmen wir uns einer zunächst ungefährlich wirkenden Substanz: Nikotin.

Denkt man an Drogen, dann klingt Nikotin zunächst einmal ziemlich harmlos, wenn man bedenkt, was für Einflüsse Heroin, LSD und Co. auf den Körper haben. Schaut man sich jedoch einmal die Zahlen an, dann sieht das schon ganz anders aus, denn jeder zweite Raucher stirbt früher an den Folgen des Konsums. 2013 sind laut der Deutschen Krebsgesellschaft 121.000 Menschen an den Folgen des Rauchens gestorben, insgesamt rauchen hier 28 Prozent der Bevölkerung.

Was ist Nikotin eigentlich?

Der Konsum von Nikotin ist keinesfalls neu, bereits die Ureinwohner Amerikas konsumierten Tabak, indem sie rauchten. Durch die Eroberer kam der Tabak nach Europa, dort kam rauchen aber gar nicht gut an. Als Schnupftabak oder in anderen Formen wurde Nikotin aber beliebt in der Medizin und gegen allerhand Wehwehchen eingesetzt. Schnupftabak war bald extrem beliebt und erst im 19. Jahrhundert wurde die Zigarette dann beliebter.

Während man in den 80ern noch im TV und in Filmen viele Leute mit der Kippe in der Hand sehen konnte, wird der Glimmstengel heute zunehmend unbeliebter. Benannt wurde Nikotin übrigens nach dem französischen Diplomaten Jean Nicot, der die ersten Tabakpflanzen an den französischen Hof brachte.

Wie wirkt Nikotin?

Schon zehn Sekunden, nachdem man an seiner Zigarette gezogen hat, setzt die Wirkung von Niktoin im Gehirn ein. Das Belohnungszentrum im Gehirn wird aktiviert, außerdem werden Wachheit und Aufmerksamkeit gesteigert. Außerdem regt es eine Steigerung der Dopamin-Produktion an, was mit einem Wohlgefühl beziehungsweise Beruhigung einher geht.

Zusätzlich wird die Verdauung angeregt, der Blutdruck und die Herzfrequenz steigen. Dass Leute zunehmen, wenn sie mit dem Rauchen aufhören hat übrigens einen Grund, denn hierdurch wird auch der Kalorienverbrauch erhöht und der Appetit verringert. 20 Zigaretten entsprechen etwa 500 Kalorien.

Wie wird Nikotin konsumiert?

Normalerweise wird Nikotin in Form von Tabak geraucht, aber auch der Konsum einer Flüssigkeit in E-Zigaretten, Kau- und Schnupftabak oder kleine Päckchen die man sich unter die Lippe klemmt sind möglich.

Welche gesundheitlichen Gefahren gehen von Nikotin aus?

Nikotin macht sehr schnell abhängig, wenn es in Form von Tabak konsumiert wird und, wie bei anderen Drogen auch, fällt es vielen Leuten schwer, aufzuhören. Schnell will man wieder zur Zigarette greifen. Unruhe und besonders Gereiztheit sind bekannte Symptome beim Entzug.

Da Raucher sich in einem permanenten Vergiftungszustand befinden, werden zahlreiche Krankheiten wie Alzheimer mit dem Konsum von Nikotin in Verbindung gebracht, auch das Thromboserisiko wird deutlich erhöht. Eine Überdosierung löst Übelkeit und Erbrechen aus.

Die Gesetzeslage zu Zigaretten und Nikotin?

Niktoin und der Konsum sind in Deutschland grundsätzlich erlaubt, solange man 18 Jahre alt ist. Während früher in sämtlichen Verkehrsmitteln und auch sonst überall geraucht werden durfte, nimmt der Schutz von Nichtrauchern immer größeren Stellenwert ein und Rauchen wird an immer mehr öffentlichen Plätzen verboten.