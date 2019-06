Hier lest ihr alles, was ihr über MDMA wissen müsst

Wenn ihr jemanden kennt, der Suchtprobleme hat oder selbst ein Drogenproblem habt, dann wendet euch bitte an eine Suchtberatung wie zum Beispiel das Servicetelefon vom DRK (0800-365000).

In diesem "Dodo"-Teil widmen wir uns den neuen Substanzen, die als Legal Highs oder auch Kräutermischungen bekannt sind.

Neue psychoaktive Substanzen (NPS), sind Nebenprodukte aus der Pharmaforschung, die nicht illegal sind, da der Staat mit einer entsprechenden Gesetzgebung oftmals nicht hinterherkommt. Bekannt sind sie unter anderem als Badesalz, Kräutermischungen oder eben als Legal Highs. Im Netz werden die Produkte unter Namen wie "Spice", Meow Meow" und "Flakka" als harmlose Produkte angepriesen, die einen sicheren Rausch versprechen.

Seit etwa 15 Jahren kennt man die in der Regel psychoaktiven Substanzen bereits, alleine in Europa sind laut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction alleine in Europa 1000 NPS bekannt. Doch die Zahl ist stetig steigend.

via GIPHY

Das Problem mit den Legal Highs

Das große Problem mit NPS ist, dass sie oft als verschiedene Mischungen auf den Markt kommen, bei denen auch die Patienten nicht genau wissen, was letzten Endes enthalten ist. Auch Drogentests reagieren oft nur auf die klassischen Substanzen, hier weiß man oft nicht, womit man es zu tun hat. Besonders Experten warnen darum vor Legal Highs.

Neben Erfahrungswerten der Konsumenten fehlt es bei den NPS auch an Angaben zu den Wirkstoffen und den enthaltenen Mengen. Ebenfalls unbekannt sind die Risiken, die von den Substanzen ausgehen. Allerdings weisen Langzeitstudien zahlreiche Schädigungen von Nieren, Leber und anderen Organen hin.

Wie werden Legal Highs konsumiert?

Legal Highs sind in Form von Pulver, Tabletten, Kräuter oder Kapseln im Umlauf. Die Kräutermischungen enthalten in der Regel getrocknete Pflanzenteile und werden geraucht. Außerdem werden NPS oft geschnupft oder geschluckt.

Synthetische Cannabioide

Legal Highs und Kräutermischungen werden besonders häufig als Ersatz für Cannabis verwendet, entsprechend verbreitet sind also auch synthetische Cannabioide. Besonders beliebt sind diese bei Leuten, die ihren Führerschein nicht verlieren wollen oder rechtlichen Problemen aus dem Weg gehen möchten.

Hier gilt die Faustregel: Je härter die Drogengesetze im einzelnen Bundesland, desto häufiger wird auf Ersatzstoffe zurückgegriffen. Synthetische Cannabioide stellen zum Beispiel besonders in Bayern ein großes Problem dar.

via GIPHY

Dabei hat man von den synthetische Cannabioiden oftmals lange nicht so viel, wie von einem klassischen Joint. Der Rausch ist zwar ähnlich, allerdings deutlich kürzer, der Kater krasser und die Nebenwirkungen gefährlicher.

Synthetische Cathione

Neben Cannabioden gibt es weitere NPS, die ähnlich wie LSD, MDMA und Co. wirken. Die synthetischen Cathione sind als sogenannte Badesalze in Pulverform auf dem Markt. Wie die meisten Drogen, docken sie an Membranen im Gehirn an und steuern den Neurotransmitter-Haushalt. Auch hier sind die Risiken hoch, es kann zu Paranoia, Herzerkrankungen und Nierenschäden kommen.

Wie ist die rechtliche Situation?

Viele NPS sind nach wie vor noch nicht verboten. 2016 wurde das Betäubungsmittelgesetz zwar um das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) ergänzt, allerdings werden hier nur zwei Stoffklassen abgedeckt. Das Problem: Sobald ein Stoff verboten wird, bringen die Hersteller Substanzen mit minimalen chemischen Änderungen auf den Markt, die dann wieder legal sind.

via GIPHY