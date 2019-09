: Neue WhatsApp-Funktion sorgt für Spott im Netz

Stuttgarter Herrenloser Koffer am Hauptbahnhof löst Polizeieinsatz aus

Ein Kontrolleur entdeckt kurz vor der Haltestelle Hauptbahnhof einen herrenlosen Koffer in der S-Bahn und verständigt die Polizei. Der folgende Polizeieinsatz sorgt für S-Bahn-Chaos. Doch was befindet sich in dem Koffer?