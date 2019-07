Gerade hat Fabian sein Abi in Stuttgart hinter sich gebracht und kann darum auf YouTube so richtig durchstarten. Deshalb wird euch "2Flash" ab 28. Juli exklusiv bei NEWS711 über alles informieren, was in der Szene in Stuttgart so abgeht. Außerdem serviert er euch brandheiß, was sonst noch so in den sozialen Medien passiert ist.