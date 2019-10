Platz 10: Klaus-Michael Kühne - 11,5 Milliarden Euro

Vor allem Fußballfans werden mit diesem Namen sicher etwas anfangen können, den Kühne unterstützt seid Jahren den taumelnden Fußballklub Hamburger SV finanziell und hat den Verein so schon vor noch schlimmerem bewahrt. Sein Vermögen kommt aber eigentlich von der Logistikfirma Kühne+Nagel, bei der ehr Mehrheitsaktionär ist. Nebenbei hat er noch Beteiligungen an anderen Unternehmen wie beispielsweise der Reederei Hapag Lloyd.

Platz 9: Familien Porsche und Piech - 12,5 Milliarden Euro

Gerade wir Stuttgarter kennen die Familie Porsche sehr gut, immerhin hat der dazugehörige Automobilkonzern seinen Sitz in Zuffenhausen. Der Clan Porsche und Piech hält außerdem 53,1 Prozent Anteile an VW.

Platz 8: Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler - 13,4 Milliarden Euro

Wer mit diesen Namen erstmal nicht viel anfangen kann, ist sicher nicht alleine. Georg Schaeffler und seine Mutter besitzen den gleichnamigen Autombilzulieferer-Konzern und zudem Anteile am Reifen-Unternehmen Continental.

Platz 7: Familie Otto - 13,5 Milliarden Euro

"Gefunden auf Otto.de" - ein inzwischen allseits bekannter Werbeslogan. Doch die Familie Otto hat ihr Vermögen auch noch in anderen Firmen wie beispielsweise SportScheck, Hermes oder MyToys angelegt.

Platz 6: Heinz Hermann Thiele - 16 Milliarden Euro

Der Bremsenhersteller Thiele-Bremsen sitzt in München, ist sehr erfolgreich und seit vergangenem Jahr an der Börse. Thiele ist außerdem noch an einem Bahntechnikunternehmen beteiligt.

Platz 5: Theo Albrecht Jr. und Babett Albrecht - 17 Milliarden Euro

Diese beiden Namen gehören zu Aldi Nord, dem vermögenstechnisch etwas kleineren Teil der Discounter-Kette. Zuletzt hatte die Familie mit heftigen Erbstreitereien zu kämpfen.

Platz 4: Familien Albrecht und Heister - 22,5 Milliarden Euro

Etwas besser läuft es da beim großen Bruder Aldi Süd, der zuletzt von Schwiegersohn Peter Heister, nun von dessen Söhnen geleitet wird. Die genannten Personen sieht man so gut wie nie in der Öffentlichkeit, geschweige denn vor einer Kamera. Die Taktik scheint trotzdem zu funktionieren.

Platz 3: Susanne Klatten und Stefan Quandt - 26,5 Milliarden Euro

Kommen wir in die Top 3. Die beiden Geschwister sind im Ranking zwei Plätze abgerutscht, was vor allem am eher schwachen Jahr von BMW lag, an dem sie 47 Prozent Anteile besitzen. Daneben sind Klatten und Quandt auch an Chemie-Unternehmen beteiligt und Quandt investiert in Zukunftsmärkte wie Robotik.

Platz 2: Dieter Schwarz 27,5 Milliarden Euro

Ein bekannter Name in Süddeutschland. Schwarz ist in Heilbronn beheimatet und ist vor kurzem erst 80 Jahre alt geworden. Er ist der Besitzer des drittgrößten Lebensmitteleinzelhändlers der Welt. Die Rede ist von Lidl und Kaufland.

Platz 1: Familie Reimann - 35 Milliarden Euro

Der neue Spitzenreiter in der Rich-List heißt Reimann. Die Familie verdankt ihr Vermögen ihrem Chemiekonzern Benckiser aus Ludwigshafen. Außerdem gründete sie große Getränkeunternehmen wie Keurig Dr. Pepper und investiert in andere Wirtschaftszweige.