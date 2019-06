Die Aktion hat allerdings einen Haken: Bereits reduzierte Obst- und Gemüseartikel sind von der Aldi-Aktion ausgeschlossen.Und manche Produkte, wie Pfand, Bücher, Tabakwaren und Zeitschriften und Zeitungen, werden nicht in die 40-Euro-Summe miteingezogen.

So reagieren die User bei Facebook auf die Aktion:

Eine Userin namens Christine Lewandowski schrieb in die Kommentare: "Wenn Aldi auch mal frisches Obst und Gemüse anbieten würde, wäre es eine tolle Sache. So leider nur ein Grund seine schlechte Qualität zu irgendeinem Preis loszuwerden" und ein anderer Nutzer namens Thomas Herms hinterfragte, wie man als Einzelperson überhaupt auf einen Einkaufswert von 40 Euro kommen solle: "40€ kriege ich bei ALDI mit normalen Einkauf nie zusammen"

Aber auch eine Aldi-Süd-Mitarbeiterin meldete sich in den Kommentaren zu Wort:

"Um jetzt mal allen Motz-, und Hasskommentaren Einhalt zu gebieten: Ich arbeite bei Aldi und das verdammt gerne! Aldi schlägt sicher nicht erst 20% oben auf den Preis drauf und kommt dann darauf die Woche mit einer solchen Rabattaktion. Leute, wenn ihr keine Ahnung habt, dann redet doch bitte nicht so einen Käse. Und noch was!!: Die Arbeitsbedingungen sind klasse und es gibt wenige Unternehmen, die so viel für Ihre MA tun wie Aldi! ( Jeden Tag frisches Obst und Gemüse für die MA, Wasser, Kaffee, Tee so viel wir möchten und zwei mal im Jahr ein Event was von Aldi für jede Filiale übernommen wird.) Ich kann diese ganzen Vorurteile und dieses „ich weiß es aber besser“ nicht mehr hören!"

Nicht alle hatten etwas an der Aktion auszusetzen. Ein User bedankte sich artig bei Aldi Süd für gesparte 4 Euro: "Hatte mich heut verwundert 16positionen mit Rabatt auf den Kassenzettel. 4euro gespart danke"