Wer bei Mathe immer auf dem Schlauch steht oder keine Ahnung hat, wie er die Küche sauber bekommt, findet auf den folgenden fünf Kanälen Antwort.

1. Mathe-Nachhilfe

Nicht einmal zehn Minuten braucht @DanielJung, um seinen YouTube-Abonnenten lineare Funktionen, Parabeln oder andere komplexe mathematische Formeln und Phänomene zu erklären. Egal, welches Mathe-Thema ihr nicht kapiert, Daniel weiß Bescheid und gibt euch kostenlose Nachhilfe bei YouTube. Und eine kostenlose App hat der Mathematik-Freak mittlerweile auch im Angebot:

2. Lerntipps

Ihr tut euch einfach schwer mit dem Lernen allgemein? Vokabeln auswendig lernen, euch konzentrieren oder einen Lernplan erstellen ist absolut etwas, das euch überfordert? Dann helfen euch die zwei Jungs von @TheSimpleClub aus dem Loch. Die kurzen Videos zum Thema "So lernst du schneller" verhelfen euch zu Erfolg in Schule und Ausbildung!

3. Lifehacks

Wie kriege ich die Küche schnell wieder sauber? Was bekommt man mit Backpulver alles wieder clean und wie zaubere ich mit wenig Aufwand Pizza aus der Tasse? Coole und einfache Lifehacks bekommt ihr auf dem YouTube-Kanal @Lifehackerin. Die zwei Mädels haben sich zum Ziel gemacht, uns das Leben leichter zu machen.

4. Englisch-Nachhilfe

"I don't know!" - damit das nicht eure Standardantwort im Englisch-Unterricht ist, gibt es auf dem YouTube-Kanal @EnglishLessons4U zig kostenlose Online-Videos. Elf unterschiedliche Lehrer boosten in leicht verständlichen, kurzen Videos euren Wortschatz, eure Grammatik und euer Hörverstehen.

5. Steuererklärung

Einmal im Jahr kommt die große Panik auf: Die Steuererklärung ist fällig! @FinanzNerd Simon, nimmt euch die Angst davor, beziehungsweise erklärt er euch in einfachen Worten, wie ihr eure Steuererklärung selber machen könnt. Was ist die Anlage N und was ist die beste Steuersoftware? Der FinanzNerd weiß Rat.

Habt ihr noch mehr YouTube-Kanäle mit schlauen Inhalten? Dann schreibt uns an info@news711.de.