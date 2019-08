Staffel zwei soll laut Serienschöpfer Mike Flanagan noch gruseliger werden und auf der Novelle "The Turn of the Screw" von Henry James basieren und "The Haunting of Bly Manor" heißen. Das verriet Flanagan in einem Interview mit Birth Movies Death. "Für Henry James-Fans wird es ziemlich wild und für Leute, die mit seiner Arbeit nicht vertraut sind, wird es unglaublich beängstigend sein. Ich denke schon, dass es viel angsteinflößender ist als die erste Staffel, ich bin also schon sehr aufgeregt", erklärt er.