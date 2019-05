Serien-Nerds aufgepasst, Netflix hat etwas Neues für euch: "How to Sell Drugs Online (Fast)" ist ab 31. Mai auf Netflix verfügbar. Worum geht's dabei? "How to Sell Drugs Online (Fast)" ist eine moderne Geschichte über verlorene Liebe, Höhen und Tiefen von Freundschaften und die Hürden des Erwachsenwerdens.