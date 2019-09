1. OKTOBER 2019

Nikki Glaser: Bangin’ – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Nikki Glaser schreckt in ihrem ersten eigenen Netflix-Special auch vor so intimen Themen wie den sexuellen Ansprüchen von Frauen nicht zurück."

Carmen Sandiego: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Für Carmen, Ivy und Zack steht mehr denn je auf dem Spiel. Denn V.I.L.E. lässt ganze Horden neuer Bösewichte auf sie los, als A.C.M.E. ihnen auf die Pelle rückt.

2. OKTOBER 2019

Heiratswillig – NETFLIX FILM

Als sie der Mann, den sie heiraten wollte, verlässt, tritt Ana einer Gruppe für weibliche Singles bei, die auf der Suche nach Ehemännern sind.

Leben ohne Papiere – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Acht Familien ohne Papiere erzählen von ihrem Leben am Rande der Gesellschaft. In den USA droht ihnen Familientrennung und Deportation, in ihren Heimatländern die Gewalt.

3. OKTOBER 2019

Die sechs Hände der Rache – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Drei Waisen, die bei einem Kampfkunstmeister aufwuchsen, werden in ein geheimnisvolles Abenteuer um dämonische Kräfte, Drogenkartelle, Rituale und Blutopfer verwickelt.

4. OKTOBER 2019

Peaky Blinders – Gangs of Birmingham: Staffel 5 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Auch die Shelbys werden vom Börsencrash des Jahres 1929 nicht verschont. Jüngere Familienmitglieder und faschistische Rivalen fordern Tommys Machtposition heraus.

El Dragón: Die Rückkehr eines Kriegers – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nach Jahren in Japan, wo er zum Samurai ausgebildet wurde, kehrt Miguel Garza nach Mexiko zurück, um sein rechtmäßiges Erbe an der Spitze eines Drogenkartells anzutreten.

Big Mouth: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Kitschige Karten, doofe Klischees und die hohen Erwartungen machen den Valentinstag für Andrew, Nick, Jessi und ihre Freunde zu einem einzigen Minenfeld.

Raising Dion – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nach dem Tod ihres Mannes hält eine alleinerziehende Mutter die aufkeimenden Superkräfte ihres Sohnes geheim, um ihn vor Ausbeutung zu schützen.

Im hohen Gras – NETFLIX FILM

Zwei Geschwister wagen sich ins hohe Gras, um einem Jungen zu helfen. Doch die Rettungsaktion wird zum Horrortrip. Nach einer Novelle von Stephen King und Joe Hill.

Verdorben: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Entdecken Sie die Geheimnisse hinter Zucker und Schokolade, die wahren Kosten von Avocados und Wasserflaschen, und was sich bei Wein und Hanfzubereitungen verändert.

Einfach unheimlich: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Gruselige Apps, fehlgeleitete Wünsche und Portale in eine andere Dimension: 10 neue schaurige Geschichten lauern auf euch.

Die Supermonster: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Die lebenslustigen Supermonster finden neue Freunde und lernen viel Neues, während sie ihre Umwelt und Pitchfork Pines erforschen.

Die Supermonster: Vidas erstes Halloween – NETFLIX KIDS & FAMILY

Vida feiert mit den Supermonstern ihr allererstes Halloween. Am Tag der Toten steigt im Garten der Howlers eine Party und sie sind alle eingeladen!

5. OKTOBER 2019

Die Legenden: Meister der Mythen – NETFLIX KIDS & FAMILY

Als mythische Kreaturen zum Leben erwachen, liegt es an den supergeheimen Monsterjägern Leo, Teodora, Don Andrés und Alebrije die Welt zu retten.

7. OKTOBER 2019

Match! Tennis Juniors – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein junges Tennis-Talent muss sich nicht nur am Ball beweisen, sondern auch die Schule meistern und den anderen Spielern in seinem Team als Inspiration dienen.

8. OKTOBER 2019

Deon Cole: Cole Hearted – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Im festen Glauben, dass Comedy die letzte ungeschminkte Ausdrucksform ist, erklärt Deon Cole, wann man Jesus danken und wann man auf keinen Fall „welp“ sagen sollte.

Das gruselige Abenteuer des Captain Underpants: Hack-O-Ween – NETFLIX KIDS & FAMILY

Als Halloween verboten wird, suchen die besten Freunde Harold und George nach einem cleveren Weg, das ungeheuerliche neue Gesetz auszuhebeln.

9. OKTOBER 2019

Rhythm + Flow – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die aus den Rap-Schwergewichten Cardi B, Chance the Rapper und T.I. bestehende Jury sucht in diesem Musikwettbewerb den nächsten großen Hip-Hop-Star." Als Gastjuror taucht auch der erschossene Nipsey Hussle auf.

10. OKTOBER 2019

Riverdale: Season 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE – WÖCHENTLICHE EPISODEN

Im Verhörzimmer dieser Krimiserie mit Emma Suárez, Carmen Machi und Álvaro Cervantes stehen polizeiliche Verhöre und persönliche Dramen auf der Tagesordnung.

Ultramarine Magmell – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Jahrzehnte nach dem Auftauchen eines neuen Kontinents hilft ein junger Spezialist für Rettungsaktionen Abenteurern bei der Erforschung dieser gefährlichen Welt.

11. OKTOBER 2019

Heimgesucht: unglaubliche Zeugenberichte: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In einer neuen Staffel voller wahrem Horror erzählen Menschen untermalt von dramatischen Nachstellungen von ihren Begegnungen mit Dämonen, Geistern und anderen Kräften.

Insatiable: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Zwischen Schönheitswettbewerben werden Patty und Bob von Schuldgefühlen und persönlichen Problemen geplagt, als um sie herum die Fetzen fliegen.

Plan Coeur – Der Liebesplan: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Vier Monate nachdem sie ihren Freundinnen Lebewohl sagte, plant Elsa ihre Rückkehr nach Paris. Aber Geheimnisse beeinträchtigen ihr Liebesleben und ihre Freundschaften.

El Camino: Ein „Breaking Bad“-Film – NETFLIX FILM

Nach seiner dramatischen Flucht aus der Gefangenschaft muss Jesse Pinkman mit seiner Vergangenheit ins Reine kommen, um sich irgendwie eine Zukunft aufzubauen.

Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse – NETFLIX FILM

Eigentlich soll Motti eine orthodoxe Jüdin heiraten, verliebt sich allerdings in seine Kommilitonin Laura. Doch dieser Verbindung würde seine Mutter niemals zustimmen.

La influencia – Böser Einfluss – NETFLIX FILM

Alicia kehrt in das Haus ihrer Kindheit zurück, um ihre im Koma liegende Mutter zu versorgen. Dort erwartet sie ihre Vergangenheit und ein Körper, der nicht sterben will.

Fractured – NETFLIX FILM

Als seine Frau und verletzte Tochter aus der Notaufnahme verschwinden, startet ein Mann eine verzweifelte Suche. Er ist überzeugt, dass das Krankenhaus etwas verbirgt.

The Forest of Love – NETFLIX FILM

Dieser Film nach einer wahren Begebenheit erzählt von einem charismatischen Anführer, der seine Anhänger auf einen bizarren und tödlichen Weg ins Verderben führt.

YooHoo to the Rescue: Season 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

In einer eleganten neuen Staffel erlauben uns sechs der einflussreichsten Designer der Welt Einblicke in die Bioarchitektur, das Kostümbild, die Typografie und mehr.

Vogeltanz – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Einige der majestätischsten Vögel der Welt vollziehen faszinierende Balzrituale – von prunkvollen Tänzen bis hin zum stolzen Präsentieren ihrer farbenfrohen Federn.

12. OKTOBER 2019

Banlieusards – Du hast die Wahl – NETFLIX FILM

Welchem seiner Brüder soll der 15-jährige Noumouké nacheifern: dem Jurastudenten Soulaymaan oder dem Mafioso Demba? Die Regie führten Kery James und Leïla Sy.

14. OKTOBER 2019

Martin Matte: Das Leben, der Tod … usw. – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Der Comedian Martin Matte aus Quebec amüsiert in seinem schlitzohrigen Special mit peinlichen Anekdoten aus seinem Leben und präsentiert eine Lösung für Internet-Trolle.

16. OKTOBER 2019

Park Na-rae: Glamour-Warnung – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Koreas angesagteste Komikerin und beliebte „große Schwester“ widmet sich Themen wie Sex, Liebe und Beziehungen und ist dabei versauter als jemals zuvor."

Ghosts of Sugar Land – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Als ihr Freund Mark dem IS beitritt, fragt sich eine Gruppe amerikanischer Muslime in Texas schockiert, weshalb er sich einer extremistischen Vereinigung anschloss.

17. OKTOBER 2019

The Unlisted – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die 12-jährigen Zwillingsbrüder Dru und Kal entdecken, dass die australische Regierung insgeheim die Jugendlichen des Landes elektronisch überwacht und manipuliert."

18. OKTOBER 2019

Toon: Staffeln 1–2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der menschenscheue Jingle-Komponist Toon muss plötzlich mit dem Albtraum des Showbusiness zurechtkommen, nachdem ein Video im Internet ihn über Nacht berühmt gemacht hat.

MeatEater: Staffel 8 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Steves Reise auf der Suche nach köstlichem Wildbret vom Reh und Hammel führt ihn bis nach Mexiko und Alaska.

Hinter Gittern – NETFLIX ORIGINAL ANIME

Als sie sich gegen häusliche Gewalt zur Wehr setzt, landet eine liebevolle Mutter im Gefängnis, wo sie zwischen die Fronten zweier verfeindeter Bandenanführerinnen gerät.

Baby: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Teenager aus einer reichen Gegend Roms können dem Reiz der Unterwelt der Stadt auch in der zweiten Staffel nicht widerstehen und führen ihr Doppelleben fort.

Interior Design Masters – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Angehende Innenarchitekten verwandeln in einem Wettbewerb die schäbigsten Räume in wahre Wunder. Als Preis winkt ein Vertrag mit einem führenden Londoner Hotel.

Blumige Aussichten: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Die Familie de la Mora betrauert einen Verlust, während sie versucht, Geschäfte zurückzukaufen, Rachepläne zu schmieden und katastrophale Liebesabenteuer zu beginnen.

Living with Yourself – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein vom Leben ausgebrannter und von der Liebe enttäuschter Mann unterzieht sich einer mysteriösen Behandlung, nur um festzustellen, dass er selbst ersetzt wurde.

Eli – NETFLIX FILM

Der Aufenthalt in einer abgelegenen Klinik ist die letzte Hoffnung für den Jungen Eli, der an einer tödlichen Krankheit leidet. Doch die Behandlung wird zum Albtraum.

Seventeen – NETFLIX FILM

Um seinen Therapiehund zu finden, unternimmt ein 17-Jähriger nach seiner Flucht aus der Jugendhaftanstalt mit seinem Bruder und seiner Oma eine Reise durch Kantabrien.

Upstarts – NETFLIX FILM

Angetrieben vom Startup-Fieber wollen drei Uni-Absolventen aus einer indischen Kleinstadt die Welt verändern und ganz nebenbei Millionäre werden.

Die Geldwäscherei – NETFLIX FILM

Eine Witwe (Meryl Streep) stößt im Kampf gegen Versicherungsbetrug auf zwei Anwälte in Panama, die das globale Finanzsystem ausbeuten. Die Regie führt Steven Soderbergh.

Sag mir, wer ich bin – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Seit er mit 18 sein Gedächtnis verlor, leiht ihm sein Zwillingsbruder seine Erinnerungen. Doch die angebliche Idylle verschleiert ein traumatisches Familiengeheimnis.

Unnatürliche Auswahl – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Die Pioniere der Genom-Editierung und der künstlichen Intelligenz stehen vor den größten ethischen, technischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Menschheit.

Mighty Little Bheem: Diwali – NETFLIX KIDS & FAMILY

Ob Dekorationen oder Süßigkeiten – der kleine Bheem kann vom Lichterfest gar nicht genug bekommen. Doch natürlich hat er auch während der Feierlichkeiten Unfug im Kopf.

Spirit – wild und frei: Pferdegeschichten: Kollektion 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Für Lucky und ihre Freunde geht der Spaß mit vielen neuen Abenteuern weiter. Wohin es auch geht, sie nehmen euch mit auf einen tollen Ritt.

22. OKTOBER 2019

Jenny Slate: Stage Fright – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

In ihrem neuen Special verbindet Jenny Slate Stand-up mit dokumentarischen Elementen, um ihre Meinung über gebrochene Herzen, Verlassenheit und Geister loszuwerden.

23. OKTOBER 2019

Breakfast, Lunch & Dinner – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Starkoch David Chang erkundet in jeder Folge mit Stargästen die kulinarischen Besonderheiten und Kulturen verschiedener Städte rund um den Globus.

Vogeltanz – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

24. OKTOBER 2019

Daybreak – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Der 17-jährige Außenseiter Josh hat sich gerade erst verliebt, da bricht der nukleare Winter aus. Jetzt sucht er in einer Welt voller Zombies und Gangs nach seiner Sam.

Grego Rossello: Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Der argentinische Comedian Grego Rossello bringt das Publikum in einem neuen Stand-up-Special zum Lachen.

25. OKTOBER 2019

Monzon – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Diese spannende Dramaserie erzählt die Geschichte das argentinischen Boxweltmeisters Carlos Monzón, der nach dem gewaltsamen Tod seiner Frau unter Mordverdacht gerät.

Brotherhood – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Als eine Anwältin Mitte der 90er Jahre erfährt, dass ihr Bruder eine kriminelle Organisation leitet und nun im Knast sitzt, gerät sie an einen moralischen Scheideweg.

Wer kann, der kann! Frankreich – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In Frankreich errichten Amateure mit einer Vorliebe für Katastrophen kulinarische Meisterwerke. Moderiert wird die Serie vom Komiker Artus und der Köchin Noémie Honiat.

Krasse Pranks – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ahnungslose Opfer erleben Gänsehaut, gefolgt von einem lustigen Aha-Moment. Moderiert wird diese Serie mit versteckter Kamera von Gaten Matarazzo („Stranger Things“).

Brigada Costa del Sol – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mitte der 70er Jahre steckte der Drogenhandel in Spanien noch in den Kinderschuhen. Diese Serie erzählt von der ersten Polizeibrigade, die dagegen angehen sollte.

Wer kann, der kann! Spanien – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In Spanien geben sich Novizen beim Backen delikater Köstlichkeiten alle Mühe, Fiaskos zu vermeiden. Moderiert wird von La Terremoto de Alcorcón und Christian Escribá.

The Kominsky Method: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Auch in der zweiten Staffel bringen sich Sandy Kominski und sein bester Freund Norman Newlander trotz der Herausforderungen des Älterwerdens oft zum Lachen.

Dolemite Is My Name – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Da er in Hollywood vor verschlossenen Türen steht, dreht Rudy Ray Moore (Eddie Murphy) im Jahr 1975 auf eigene Faust den Blaxploitation-Spielfilm „Dolemite“.

Der Biss der Klapperschlange – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Eine alleinerziehende Mutter schließt irrtümlich einen Deal mit dem Teufel und muss bis zum Sonnenuntergang einen Fremden töten, um das Leben ihrer Tochter zu retten.

It Takes a Lunatic – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In diesem inspirierenden Porträt des 97-jährigen Schauspiellehrers Wynn Handman, der das amerikanische Theater prägte, kommen auch viele seiner berühmten Schüler zu Wort.

Greenhouse Academy: Staffel 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Nach den schockierenden Entwicklungen der letzten Staffel versucht die Greenhouse, wieder zur Normalität zurückzukehren. Doch das ist leichter gesagt als getan.

28. OKTOBER 2019

Eine 3-minütige Umarmung – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Dieser Dokumentarfilm hält Freude und Kummer von Familien fest, die an der Grenze zwischen den USA und Mexiko getrennt wurden und sich 2018 kurz wiedertreffen.

Eine japanische Sumoringerin – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Eine Sumo-Ringerin kämpft gegen die Tradition, um ihren Platz innerhalb und außerhalb der Rings zu behaupten und Japans Nationalsport nachhaltig zu verändern.

29. OKTOBER 2019

Arsenio Hall: Smart & Classy – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Arsenio Halls neues Stand-up-Comedy-Special wurde im April 2019 vor einem Live-Publikum in San Jose in Kalifornien aufgenommen.

30. OKTOBER 2019

Die Wurzeln des Geschmacks: Yunnan – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Erkunden Sie die vielfältigen Aromen der chinesischen Provinz Yunnan und lernen Sie die Köche und Zutaten kennen, die deren reichhaltige kulinarische Tradition prägen.

Pose: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Man schreibt das Jahr 1990, die AIDS-Krise wütet und die Ballroom-Szene ist im Mainstream angekommen. Für Blanca und House Evangelista steht viel auf dem Spiel.

31. OKTOBER 2019

Nowhere Man – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ein Todeskandidat, dessen Sohn entführt wurde, wird von Visionen geplagt. In einem verzweifelten Versuch, seine Familie zu retten, bricht er aus dem Gefängnis aus.

Kengan Ashura: Teil 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Ohma Tokita taucht in eine verborgene Welt ein, in der Geschäftskonflikte mit brutalen Gladiatorenkämpfen geklärt werden. Ihm ist das Geld egal, er will nur kämpfen.

ERSCHEINT IM OKTOBER

Wounds – NETFLIX FILM

Als Barkeeper Will nach einer Schlägerei ein Handy findet, erhält er kurz darauf beunruhigende Nachrichten. Doch der Albtraum beginnt gerade erst.

My Next Guest with David Letterman and Shah Rukh Khan – NETFLIX ORIGINAL SERIE

In dieser Sonderfolge von „My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman“ interviewt der legendäre Late-Night-Moderator den Schauspieler Shah Rukh Khan.