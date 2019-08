Auf der Seite des Fan Clubs Nationalmannschaft kann jeder an einem Voting teilnehmen. Insgesamt stehen 14 Titel zur Auswahl - von Queens "We Will Rock You" bis Mark Forsters "Chöre". Auf der Voting-Seite könnt ihr euch außerdem von jedem Song einen kurzen Ausschnitt in Stadion-Atmosphäre anhören.