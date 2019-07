Das Album trägt den Titel Boss Bitch

"Ich habe mich nach SEXTAPE 24/7 im Studio eingesperrt und für euch.. haltet euch fest..... Mein erstes ALBUM gemacht", schreibt Katja neben dem Posting, mit dem sie die große Nachricht verkündet. Dort verrät sie auch den Namen der Platte sowie den Erscheinungstermin. Demnächst wird "Boss Bitch" am 17. Januar 2020 erhältlich sein, eine Single soll noch diesen Monat erscheinen.

Standesgemäß wird es auch eine limitierte Box geben, über den Inhalt hat die Musikerin allerdings noch nichts verraten. Wenn wir uns allerdings anschauen, was Rapper allerdings so in ihre Boxen packen, dürfen wir auf einige heiße Inhalte von Katja freuen.