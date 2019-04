Stuttgart/ München - Am Donnerstag, den 18. April 2019 fanden in München die "ABOUT YOU Awards - Die größten Social Media Stars des Jahres 2019" statt. Neuer Voting-Prozess, neue Kategorien, neue Juroren - ausgezeichnet wurden die einflussreichsten, authentischsten und wichtigsten Social Media Stars im deutschsprachigen Raum. Welche Promis sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen wollten und wer gewonnen hat, erfahrt ihr hier.