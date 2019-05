Zum Gameplay hat DeNa noch nichts verraten. Lediglich den Hinweis, dass das Game "neu und aufregend" werden soll, hat man sich entlocken lassen. Ob das Game dem aktuellen Platzhirsch Pokémon Go Konkurrenz machen kann, steht in den Sternen. Allerdings ist das Game nicht die erste Kooperation von DeNa und Nintendo, denn auch Super Mario Run und Animal Crossing: Pocket Camp sind in dieser Konstellation entstanden.

Ein anderer Konkurrent für Pokémon Go wird "Harry Potter: Wizards Unite" werden, dessen Beta in Neuseeland bereits gestartet ist.