Damit haben die Belgier zwar neue Maßstäbe gesetzt, sie sind aber bei weitem nicht die ersten, die ihrer Kreativität für solche Anlässe freien Lauf ließen.

Wir zeigen euch die lustigsten und ausgefallensten Videos von Spieler- oder Kadervorstellungen im Fußball.

AS Rom

Die Römer haben vor der Saison 2017/18 einfach mal alles in ein Video verpackt, was das Netz an Tiervideos hergibt. Mit dabei: ein Affe, eine Ziege und ein singender Löwe. Vorgestellt wurde übrigens Neuzugang Patrick Schick.

Vancouver Whitecaps

Wie mit Southpark schon geschehen, sind Serien- oder Game-Adaptionen sehr beliebt bei Fußball-Klubs. Die Kanadier haben zwei Neuzugänge als wilde Pokemon-Monster im Handyspiel "Pokemon Go" präsentiert.

SC Braga

Auch den portugiesischen Verein SC Braga packte das Pokemon-Fieber. Er entschied sich allerdings für die Oldschool-Variante im Gameboy-Style. Damit präsentierten sie nicht einmal eine Neuverpflichtung sondern eine Vertragsunterschrift eines Spielers, der zuvor nur ausgeliehen war.

Yeovil Town FC

Der Provinzklub aus England spielt gerade einmal in der vierten Liga. In Sachen Social Media kann er aber international mithalten. Die Mitarbeiter kennen sich scheinbar vor allem mit Smartphone-Apps aus. So wurde im Sommer 2017 zunächst ein Transfer mit einer neuen Snapchat-Funktion verkündet. Im Winter gab es dann ein Tinder-Match.

Nationalmannschaft Spaniens

Bleiben wir noch einmal bei Apps: Um den Kader für die Weltmeisterschaft 2018 zu verkünden, veröffentlichte der spanische Fußballverband ein Video, in dem Trainer Julen Lopetegui eine WhatsApp-Gruppe mit all seinen Spielern zusammenstellte.

FC Sevilla

Als der FC Sevilla Starspieler Jesus Navas verpflichtete, musste Drama her. In einem Video inszenierte der Klub eine Entführung des Spielers.

Aston Villa

Der englische Zweitligist sprang auf den Hype um das Trash-TV-Format "Love Island" auf und verkündete so die Verpflichtung von Andre Moreira.

FC Villareal

Um seinen neuen Spieler Santi Cazorla zu präsentieren, engagierte der spanische Erstligist im Sommer 2018 extra einen Magier, der den Fußballer vor Publikum ins Stadion zauberte. Das ganze wurde natürlich zum viralen Hit.

FC Southampton

Den krönenden Abschluss macht der FC Southampton, denn der nimmt den ganzen Trend einfach mal auf die Schippe. Irgendwie ist das alles ja auch ein bisschen übertrieben. Der Humor gefällt uns!

