Project Scarlett wird der Nachfolger der Xbox One sein und im Weihnachtsgeschäft 2020 auf den Markt kommen. So lange müsst ihr leider auch noch auf Halo Infinite warten. Denn das Shooter-Game wird ebenfalls erst im Winter 2020 in den Ladenregalen zu finden sein.

Zieht euch jetzt schon einmal den Trailer rein, um Vorfreude zu bekommen.