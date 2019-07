In FIFA 20 könnt ihr ganz genau bestimmen, wie der sich im Kasten verhalten soll und eure Verteidigung so um einiges verbessern. In den Einstellungen könnt ihr dann bestimmen, wie sich euer Torwart bei Flanken und beim Herausrennen in den Strafraum verhalten soll. Hier müsste ihr euch also nicht mehr auf die Stats des Keepers verlassen, sondern könnt das Verhalten an euren Spielstil anpassen.

Keeper reagiert weiterhin auf manuelle Aktionen

Hauptsächlich geht es darum, ob euer Torwart sich eher defensiv verhält und im Kasten bleibt, oder häufiger den Zweikampf sucht. Selbstverständlich könnt ihr bei Bedarf den Keeper wie gewohnt per Tastendruck zu Aktionen bewegen.

Übrigens bringt FIFA 20 auch den beliebten Street- und Hallenmodus zurück.

Bessere KI für weniger Frust

Ziel der neuen Einstellungen ist, falsche Entscheidungen der KI zu reduzieren, um so Frust bei den Zockern zu vermeiden. In der Vergangenheit haben besonders die Torhüter gerne mal dumme Entscheidungen getroffen, die ein Game ruiniert haben. Damit könnte jetzt glücklicherweise Schluss sein.