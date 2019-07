Demnach fühlen sich knapp die Hälfte aller befragten in den sozialen Medien unterrepräsentiert. Immerhin 40 Prozent finden, dass Singles auf Instagram, Facebook und Co. zu negativ dargestellt werden. Die Adjektive "einsam" (54%), "traurig" (40%), "verzweifelt" (36%), und "verbittert" (35%) wurden am häufigsten gewählt, als gefragt wurde, wie das Single-Leben in sozialen Netzwerken dargestellt wird.

Über 30% der Singles empfindet dort einen zu großen Fokus auf die Partnersuche oder das Pärchenleben an sich. Bei Single-Frauen ist dieses Empfinden besonders ausgeprägt.

