Die Studie analysierte Umfragen von rund 12.000 Studenten und stellte fest, dass wesentliche Veränderungen in Bezug auf Attraktionen, Partner und sexuelle Identität bis in die späten 20er Jahre üblich sind. "Die sexuelle Orientierung umfasst viele Aspekte des Lebens, zum Beispiel von wem wir uns angezogen fühlen, mit wem wir Sex haben und wie wir uns identifizieren", erklärt Professorin Christine Kaestle dazu und ergänzt: "So kann sich jemand selbst als heterosexuell identifizieren und gleichzeitig gleichgeschlechtlichen Sex haben."