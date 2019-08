Warum überhaupt ein Partnertattoo?

Die Leute haben schon immer dazu geneigt, ihre Liebe unter Beweis zu stellen. Da Tattoos heute so beliebt sind, ist ein auf immer bleibender Liebesschwur doch fast schon naheliegend. Egal ob der Name des Partners, identische Motive oder Bilder, die auf kreative Art zusammenpassen: Viele Paare zeigen ihre Zuneigung so nach Außen.

Mal ganz nüchtern betrachtet: Warum auch nicht? Liebe ist stürmisch, manchmal unvernünftig und oft eben auch für immer.

Aber was tun, wenn es nicht hält?

Was aber tun, wenn der Partner weg ist und man ein gemeinsames Tattoo hat? Grundsätzlich ist die Behandlung mit dem Laser oder ein Cover Up möglich. Beim Lasern wird die Farbe durch Lichtblitze zerstört und am Ende verschwindet das unliebsame Bild von der Haut. Allerdings ist die Prozedur teuer, langwierig und schmerzhafter als das Tattoo selbst.

Bei Cover Ups wird das alte Motiv mit einem neuen Tattoo überstochen. Cover Ups müssen grundsätzlich größer und dunkler als das Original sein. Das covernde Motiv muss also wirklich gut überlegt sein, wenn man es nicht schlimmer machen möchte.

Unpopular Opinion: Lebt damit!

Woher eigentlich der Drang, das Überbleibsel der verlorenen Liebe loszuwerden? Fast jeder hat schon einmal ein Trennung durchgemacht, Narben entstehen vor allem auf der Seele und Erinnerungen an den oder die Ex bleiben ohnehin lange im Kopf. Warum also mit Gewalt ein vielleicht schönes Motiv entfernen, das ohnehin nicht jeder sofort als Partnertattoo erkennt.

Die vergangene Beziehung lässt sich sowieso nicht ganz auslöschen, warum sollte man es dann mit den Tattoos versuchen. Und zu seinen Sünden stehen ist doch eh viel cooler, oder nicht?

Habt ihr eigentlich Tattoos und wenn ja, welche und warum?