Die nächsten sechs bis acht Wochen müsst ihr euer Tattoo zwei bis dreimal täglich einsalben und am Abend abwaschen. In dieser Zeit wird sich eine Art Schorf bilden. Ab jetzt gilt: Auch wenn es noch so schwer fällt, auf keinen Fall kratzen! Wenn sich die sogenannte Silberhaut abgetragen hat, können Stellen, die nicht perfekt verheilt sind, nachgestochen werden.

Reicht Bepanthen oder muss es spezielle Creme sein?

Grundsätzlich könnt ihr euer Tattoo mit einer Panthenol-Salbe eincremen, die ihr recht günstig in der Apotheke bekommt. Viele Studios geben euch auch direkt nach dem Termin eine Salbe mit. Allerdings gibt es auch spezielle Tattoo-Cremes, die ihr im Netz, in den Studios oder mittlerweile sogar bei dm bekommt. Diese sind allerdings recht teuer und sind nicht zwingend besser.

Manche der Cremes kühlen ein bisschen oder verringern das Jucken. Oft sind sie leichter zu verteilen als klassische Wund- und Heilsalben, aber auch da gibt es Unterschiede in der Dicke. Grundsätzlich gilt hier: entscheidet euch für die Variante, die sich für euch gut anfühlt und angenehmen ist. Schließlich sollt ihr euch nicht quälen.

via GIPHY

Und danach?

Damit ihr lange etwas von eurem Tattoo habt, solltet ihr es vor Sonne schützen, denn so bleibt es länger schön. In Sachen UV-Schutz heißt es ab jetzt also "mehr ist mehr".