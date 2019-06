Lest hier alles, was ihr zum Thema Tattoo wissen müsst

Zum Beispiel DIESE Sätze hier. 5 Sätze, die tätowierte Menschen nicht mehr hören können und was wir schlaues erwidern könnt.

1. "Wie sieht das wohl aus, wenn du alt bist?"

Ganz ehrlich? Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber so eine tätowierte Oma am Rollator ist eigentlich schon ganz cool. Und so richtig sexy ist die Schrumpelhaut ab 80 ansonsten auch nicht.

2. "Was sagen denn deine Eltern dazu?"

Wie bei sämtlichen Fehlentscheidungen im Leben schauen sie sich das alles etwas ratlos an, lieben mich aber trotzdem.

3. "Ist das nicht blöd bei der Arbeit?"

Zugegeben, das Thema Arbeit ist knifflig, denn nicht in jeder Branche sind Tattoos gerne gesehen. Grundsätzlich ist aber alles etwas liberaler geworden und die Jobsuche nicht mehr so schwierig.

via GIPHY

4. "Ich würde das ja niemals machen. Aber dir steht es!"

War das jetzt eine Beleidigung oder ein Kompliment?

5. "Das bleibt für immer. Was, wenn du es irgendwann bereust!"

Stellst du die Frage bei Hochzeiten oder gegenüber Schwangeren auch? Außerdem kann ich mich damit wirklich auseinandersetzen, wenn es wirklich so kommen sollte.

via GIPHY

Habt ihr eigentlich Tattoos und wenn ja, welche und warum? Schickt uns mal eine Mail oder eine Nachricht bei Facebook oder Instagram. Wir sind neugierig auf die Geschichte hinter eurer Körperkunst.