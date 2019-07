Wie sich rausstellte eine ganze Menge und das Festival fand niemals statt und die Veranstalter haben eine fette Klage am Hals und Danke der Doku auf Netflix wurde das ganze Desaster weltberühmt.

Zugegeben, der Trailer wirkt auf jeden Fall ansprechend und so ein Festival auf einem Inselparadies hat ja auch irgendwie was. Überhaupt, ist so eine Insel in den Bahamas ja eine coole Sache und da trifft es sich ganz gut, dass die Insel auf der der Trailer gedreht wurde jetzt zum Verkauf steht. Für stolze 11,8 Millionen Dollar kann Saddleback Cay in euren Besitz übergehen. Gut, wir gehen mal davon aus, dass euer Konto nicht ganz so gut gefüllt ist. Aber hey, man wird ja wohl noch träumen dürfen.