Am Freitagnachmittag kam es gegen 14 Uhr in der Joseph-Beyerle-Straße offenbar zunächst zu einem Verkehrsunfall. Daraus entstand zwischen dem 20-jährigen Paketboten und dem 39-jährigen Fahrradfahrer ein heftiger Streit, der schließlich darin endete, dass der Radfahrer mit einem Messer schwer verletzt wurde. Er kam in eine Stuttgarter Klinik.