Denn schon am 5. Juli 2019 gehen die Eintrittskarten in den freien Verkauf. Ab 11 Uhr könnt ihr auf Eventim zittern, ob ihr ein paar der begehrten Tickets ergattern könnt und euch fröhlich in der Warteschlange herumtreiben.

Falls ihr es nicht schaffen solltet, einen Platz in der Mercedes-Benz Arena zu bekommen, könnt ihr es an folgenden Terminen an anderen Orten in ganz Europa versuchen:

25.05.2020 Klagenfurt, Wörthersee Stadion

29.05.2020 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

02.06.2020 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

06.06.2020 Zürich, Stadion Letzigrund

07.06.2020 Zürich, Stadion Letzigrund

10.06.2020 Ostende, Park De Nieuwe Koers

17.06.2020 Belfast, Boucher Road Playing Fields

24.06.2020 Nijmegen, Goffertpark

27.06.2020 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

01.07.2020 Hamburg, Volksparkstadion

04.07.2020 Berlin, Olympiastadion

09.07.2020 Lyon, Groupama Stadium

13.07.2020 Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

17.07.2020 Warschau, PGE Narodowy

21.07.2020 Tallinn, Song Festival Grounds

26.07.2020 Trondheim, Granåsen

31.07.2020 Göteborg, Ullevi Stadium

04.08.2020 Aarhus, Ceres Park

Weitere Konzert-Termine in Großbritannien werden noch bekanntgegeben.