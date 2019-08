: Kondom, Spirale, NFP - Das sind hormonfreie Alternativen zur Pille

via GIPHY

Warum wechseln?

Auf den ersten Blick ist die Pille eine praktische Sache, denn ohne Kondom wird nicht nur der Sex unkomplizierter, durch die Einnahme von Hormonen verbessert sich oft auch das Hautbild und die Periode wird schwächer und besser steuerbar. Andererseits fördert die Pille das Thromboserisiko, kann die Libido massiv senken und wird sogar mit Depressionen in Verbindung gebracht. Jeden Tag eine Pille einschmeißen kann auch mal ganz schnell nerven und falls ihr außerdem auf andere Medikamente angewiesen seid, kann das zu Wechselwirkungen führen.

Dreimonatsspritze, Pflaster oder das Verhütungsstäbchen sind ebenfalls Verhütungsmethoden, die durch Hormone wirken.

Was sind die Alternativen?

Kupferspirale, Pearl-Index 0,3 bis 0,8

Es gibt Kupfer- und Hormonspiralen, die Kupferspirale kommt ohne Hormone aus und wird vom Arzt in die Gebärmutter eingesetzt. Dort kann sie je nach Größe drei bis zehn Jahre verbleiben. Für Frauen die noch keine Kinder haben, sind die Mini-Spiralen mit einer Liegedauer bis zu drei Jahren geeignet. Durch das Kupfer werden die Spermien in ihrer Beweglichkeit behindert und ein befruchtetes Ei kann sich nicht einnisten. Der Vorteil der Spirale ist, dass man sich eine ganze Weile keine Gedanken über Verhütung machen muss. Außerdem kann es nicht zu Fehlern bei der Anwendung kommen,

Allerdings ist das Einsetzen unangenehm, außerdem kann die Periode stärker als gewohnt ausfallen. Für Frauen mit starken Regelbeschwerden ist die Spirale also weniger geeignet. Alle sechs Monate sollte vom Arzt gecheckt werden, ob sie noch an Ort und Stelle sitzt.

NFP, Pearl-Index 0,4 bis 1,8

NFP, also natürliche Familienplanung setzt ganz auf den Verzicht von äußeren Einflüssen und ist, richtig angewendet, bei Verzicht auf Sex an fruchtbaren Tagen auch sehr sicher. Allerdings wird hier viel Verantwortung der Frau vorausgesetzt und einige natürliche Methoden wie die Beobachtung des Schleim, Muttermund und der Temperatur kombiniert. Wer seinen Körper ganz genau kennt, kommt hier ganz ohne Nebenwirkungen aus, allerdings muss man selbst hier extrem zuverlässig sein.

Diaphragma, Pearl-Index 1 bis 20

Das Diaphragma wird in Kombination mit Verhütungsgel eingesetzt und verhindert durch die natürliche Barriere, dass Spermien nicht zur Eizelle durchkommen. Es kann bereits zwei Stunden vorher oder auch kurz vor dem Sex eingesetzt werden und muss im Anschluss etwa acht Stunden in der Scheide bleiben.

Der Richtige Sitz ist hier von großer Bedeutung und sollte beim Einkauf auf jeden Fall von einem Experten überprüft werden, da das Diaphragma sonst nichts bringt. Viele Empfinden das Einsetzen auch als störend.

Kondom, Pearl-Index 2 bis 12

Der größte Vorteil bei Kondomen liegt natürlich darin, dass es als einzige Methode auch vor Krankheiten schützt. Bei schnellem Sex oder mit wechselnden Partnern sollte das also so oder so die Methode der Wahl sein. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kondome überall und sogar am Automaten erhältlich sind. Quasi allzeit bereit. Außerdem ist es leicht anzuwenden. Allerdings sollte man hier auf eine entsprechende Qualität und besonders die CE-Kennzeichnung inklusive Prüfnummer achten.

Allerdings empfinden viele die "Barriere" als störend und manchmal nervt es auch ein bisschen, wenn man in voller Fahrt erstmal die Gummis suchen muss. Aber hey, besser als gar kein Sex, oder?

