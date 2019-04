Die Filme könnt ihr anschauen

The Angel

Weltweit auf Festivals gefeiert, unter anderem in der Certain Regard Sektion von Cannes, und als Bester Film für den spanischen Oscar „Goya“ nominiert, schockiert und verblüfft die Geschichte des berühmtesten Serienkillers Argentiniens, dessen engelsgleiches Aussehen ihm den Spitznamen „El Angel“ einbrachte.

The Curse Of La Llorona

Die Legende von La Llorona (die Weinende) ist eine Überlieferung aus der lateinamerikanischen Welt. Sie hat ihre beiden Kinder in einem Fluss ertränkt und anschließend Selbstmord begangen. Natürlich findet sie keine Ruhe und kehrt aus dem Jenseits zurück. Regisseur Michael Chaves überzeugt mit seinem Erstling auf der ganzen Linie – Scary as Hell!

Dragged Across Concrete

Nach "Brawl In The Cell Block 99" liefert Regisseur S. Craig Zahler erneut einen beinharten Thriller und zynischen Gesellschaftsabriss fern jeder politischen Korrektheit. Mit Starbesetzung in sämtlichen Rollen, darunter Mel Gibson als rassistischer Cop.

Extremely Wicked, Shockingly Evil, And Vile

Ausgerechnet Teeny-Star Zac Efron für die Rolle des berüchtigten Serienkillers Ted Bundy zu casten, ist ein Besetzungscoup, der den Thriller seit seiner Weltpremiere beim Sundance Festival zum heiß diskutierten Toptitel avancieren ließ.

Nekrotonic

Ein wilder, quietschbunter Science Fiction aus Down Under von den Machern von "Wyrmwood". Mit Humor ordentlich unter der Gürtellinie und Monica Bellucci als Dämonen-Königin. Cheers!

Bild: Entertainment One Germany

Nightmare Cinema

Zusammengestellt von Joe Dante, Mick Garris und anderen bekannten Namen im Genrekino, präsentiert Mickey Rourke in dieser Kompilation fünf neue böse Geschichten aus der "Twilight Zone".

The Nightshifter

In einem Leichenschauhaus São Paulos hat Stênio die Nachtschicht. Er ist bestens dafür geeignet, denn der Leichenpräperator kann mit Toten sprechen! Nacht für Nacht vertrauen ihm die Kadaver ihre letzten Geheimnisse an. Bis Stênio eines ihrer Geheimnisse für seine Zwecke missbraucht und eine Kette von schrecklichen Ereignissen auslöst!

Ruben Brandt, Collector

Was "Pulp Fiction" mit Warhol, Picasso und Freud zu tun hat, zeigt die vor Fantasie berstende, preisgekrönte Animation. Ein Leinwandspektakel aus Action, Style und cooler Musik!

The Witch: Part 1 - The Subversion

Vom Autor von "I Saw The Devil" kommt ein blutiges Action-Feuerwerk, das neben Bodycount und schwindelerregenden Stunts nicht vergisst, was einen Genrefilm vor allem ausmacht: Eine spannende Story mit coolen Charakteren!

You Might be The Killer

Handgemachte Effekte und einschlägiger Humor machen den Charme dieser Gore-Party aus, in der sich Betreuer Sam partout zu erinnern versucht, wer wohl das Massaker im Feriencamp angerichtet hat. Mit Alyson Hannigan von "Buffy". It’s Summer Camp! What did you expect?

Hier kommt ihr zu den Spielzeiten der Fantasy Filmfest Nights in Stuttgart