Es

Stephen King ist der absolute Meister, wenn es darum geht Horrorgeschichten zu erzählen. Das Buch "Es", in dem ein mysteriöses Wesen, das ganz gerne mal als Clown auftritt, Kinder in der kleinen Stadt Derry tötet, ist ein echter Klasse und wurde bereits in den 90ern als Zweiteiler fürs Fernsehen verfilmt.

2017 kam das Remake mit Bill Skarsgard in die Kinos und begeisterte die Zuschauer. Jetzt steht der zweite Teil in den Startlöchern, und der Trailer verspricht eine ganze Menge Schockmomente. Der Film geht in Deutschland am 5. September an den Start.

Three From Hell

Seit Filmen wie "Haus der 1000 Leichen" und dem Remake von "Halloween" wissen wir, dass es blutig wird, wenn Rob Zombie einen Film macht. Fans mussten lange auf einen neuen Auftritt der Familie Firefly (Bekannt aus "Haus der 1000 Leichen" und "The Devils Rejects") warten, jetzt kommt der Film endlich in die Kinos.

Otis, Baby und Captain Spaulding haben die Schießerei am Ende von "The Devils Rejects" irgendwie überlebt, sitzen im Knast und auch da wird es wieder blutig. Außerdem werden auch außerhalb der Mauern die Rufe nach Freiheit für die drei Killer laut. In den USA kommt der Film Mitte September kurz in die Kinos, in Deutschland ist noch kein Termin bekannt.

Zombieland 2: Double Tap

Wer auf Zombies steht und es lustig mag, der dürfte sicherlich auf den zweiten Teil von Zombieland hinfiebern. In dieser Komödie kämpfen Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin und Emma Stone mit einer ganzen Menge Witz gegen die behäbigen Untoten. In einem actionreichen Roadtrip treten sie außerdem gegen eine ganz neue Sorte Zombies an und Tallahassee trifft auf seine Seelenverwandte.

Der erste Teil konnte bereits für sich begeistern und hat zahlreiche Fans in der Szene. Mit Double Tap wollen die Macher jetzt noch einen draufsetzen. Zombieland 2 kommt am 7. November ins Kino.

Midsommar

Regisseur Ari Aster legte 2018 mit Hereditary einen absoluten Überraschungserfolg hin. Der übernatürliche Thriller begeisterte mit seiner düsteren Stimmung die Kinogänger. Der zweite Streifen von Ari Aster ist zwar deutlich farbenfroher, aber nicht weniger bedrückend.

Trotz Beziehungskrise reisen Dani und Christian nach Schweden zu einem einzigartigen Mittsommerfestival. Doch die Idylle täuscht und es beginnt ein albtraumhafter Trip, der so gar nichts mit einem fröhlichen Sommerfest gemeinsam hat. Der Film kommt am 26. September ins Kino.