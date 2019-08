Bleiben wir aber zunächst bei der Lieblingssportart der Deutschen. Wem es zu anstrengend ist, sich aus einer riesigen Auswahl an Spielern eine Mannschaft zusammenzustellen und im Laufe der Saison immer wieder zu verändern, der startet am besten eine stinknormale Tipprunde.

Die übersichtlichste und mit Abstand beliebteste App dafür ist "kicktipp". Hier erstellt einer aus der Gruppe eine Liga, alle anderen treten mit ihrem Account ein und schon kann es losgehen. Bei Kicktipp könnt ihr inzwischen für fast alles Tipprunden starten. Sowohl für die Bundesliga, Zweite Liga, Champions League, Fußball-WM oder EM.

Auch Fans anderer Sportarten wie Handball, Eishockey oder Formel 1 können sich per kicktipp-App mit ihren Freunden messen.

Die zweite Spielart ist eher was für die Sport-Nerds. Bei sogenannten Fantasy-Spielen stellt man sich am Anfang der Saison mit einem gewissen Budget eine Mannschaft zusammen, die man dann während der Spielzeit optimieren kann. Im Fußball heißen hier die beliebtesten Apps in Deutschland "Kickbase" und "Comunio".

Beide basieren auf unterschiedlichen Punktesystemen. Comunio errechnet die Punkte für die jeweiligen Spieler durch die Benotung der Statistik- und Livescore-Plattform "Sofascore". Kickbase erhebt die Spielerpunkte live durch Spielaktionen wie beispielsweise Fouls, gewonnene Zweikämpfe, Sprints oder Paraden. Es ist also Geschmacksache, was dir besser gefällt.

Solche Fantasy-Spiele erfreuen sich in Amerika schon seit Jahrzehnten enormer Beliebtheit, allerdings in anderen Sportarten.

Seitdem American Football in Deutschland immer populärer wird, schwappen auch die Fantasy-Spiele im US-Sport zu uns rüber. Das Fernsehformat "ran" bietet inzwischen den "ran NFL Fantasy Manager" an, bei dem man sich jede Woche das bestmögliche Football-Team zusammenstellen und sogar eine Reise in die USA gewinnen kann.

Die, die sich mit den US-Sportarten wie Football, Basketball oder Baseball richtig gut auskennen, spielen am besten gleich das Original aus den Staaten wie "NFL Fantasy Football" oder "ESPN Fantasy Basketball". Dabei hat man meistens kein Budget zur Verfügung, sondern führt einen sogenannten Draft durch, bei dem jeder Spieler nach der Reihe einen Sportler für sein Team auswählen kann.

