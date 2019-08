Fest steht aber, wo KFC die "veganen Hühnchen" testet. Das Unternehmen gab nämlich bekannt, die Neuheiten zunächst nur im KFC in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia anzubieten und die Resonanz der Kunden abzuwarten. Wann Beyond Fried Chicken auf den internationalen Markt kommen könnte, steht demnach noch in den Sternen.

Der Aktie von Beyond Meat hat die Kooperation an der Börse bereits jetzt einen ordentlichen Aufschwung beschert. Sie erzielte am Montag ein Plus von 5,6 Prozent.