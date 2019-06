Dieser spielte von 2009 bis 2016 ebenfalls für die New England Patriots und gewann mit Superstars wie Tom Brady oder Rob Gronkowski zweimal den Super Bowl. Das hat vor ihm noch kein Deutscher geschafft.

Eine ähnlich erfolgreiche Karriere strebt auch Jakob Johnson an. Innerhalb eines NFL-Programms für internationale Talente trainiert er derzeit mit den Patriots. Sein Ziel ist es deshalb erst einmal, einen Platz im finalen 53-Mann-Kader zu erreichen.

Auf dem Weg dahin, bleibt er voll fokussiert. "Ich will das kontrollieren, was ich kontrollieren kann und ständig an mir arbeiten", erzählte er uns im ausführlichen Interview, in dem er auch darüber sprach, was er an Stuttgart vermisst.

Der gebürtige Stuttgarter spielte jahrelang für die Stuttgart Scorpions in der German Football League (GFL), ging dann ans College in die USA. Zwischenzeitlich kehrte er noch einmal zu seinem Heimatklub zurück, bevor es ihn wieder in die Staaten zog.

Die Scorpions fiebern deshalb selbstverständlich besonders stark mit ihrem Eigengewächs, verriet uns der stellvertretende Vorsitzende Erwin Schmidt im Gespräch, das ihr hier nachlesen könnt.