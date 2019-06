Jérôme Boateng goes Hollywood! Fußballstar spielt in "Men In Black"

Die Produktionsfirma Sony Pictures teilte in einer Pressemitteilung mit, dass Boateng im neuen "MIB"- Film eine Gastrolle als Außerirdischer spielen wird. Der It-Fußballer selbst gab an, dass er schon seit dem ersten Film über die "Men In Black" ein "großer Fan" sei.

"Ich bin so froh, Teil davon zu sein", schrieb Boateng auf Instagram.

Im neuen "Men In Black"-Film spielen Chris Hemsworth und Tessa Thompson die Agenten. Will Smith wird als Agent J nicht mehr zu sehen sein.

Seht hier den Trailer zum neuen "MIB"-Film:

Am 13. Juni 2019 kommt "Men In Black: International" in die deutschen Kinos.