Stuttgart Überfall in Stuttgart-Mitte: Maskiertes Duo raubt 19-Jährigen brutal aus

Ein 19-Jähriger will am Rotebühlplatz zurück in sein Hotel, als er plötzlich einen Schlag verspürt und zu Boden geht. Zwei Maskierte schlagen auf ihn ein und rauben sein Geld. Die Polizei sucht Zeugen.