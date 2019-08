Fahrt nach Bietigheim Unbekannter befriedigt sich selbst vor 22-Jähriger in der S-Bahn

Eine 22-Jährige fährt in der Nacht zum Samstag mit der Linie S5 nach Bietigheim. Dann setzt sich ihr ein Unbekannter gegenüber. Dieser fängt dann offenbar an, an seinem Geschlechtsteil zu spielen.