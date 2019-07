via GIPHY

Karlshöhe

Plätze mit tollem Ausblick machen für Dates immer etwas her. Auf der Karlshöhe könnt ihr nicht nur die komplette Innenstadt überblicken, sondern auch gemütlich picknicken. Wem das zu viel Aufwand ist, setzt sich mit seinem Schwarm einfach in den Biergarten "Tschechen & Söhne", der das ganze Jahr geöffnet ist.

Sky Beach

Wer statt Rasen eher auf Strand steht, dem sei der Sky Beach auf dem Dach von Galeria Kaufhof in der Innenstadt ans Herz gelegt. Bei kühlen Cocktails könnt ihr dort entspannen und über den Schlossgarten schauen. Eisenbahn- und Baustellenromantiker kommen beim Blick auf den Hauptbahnhof auch voll auf ihre Kosten. Außerdem ist dort immer was los. Sollte das Date also leider nicht laufen, wie gewünscht, lernt ihr auf dem Sky Beach sicher schnell neue Leute kennen.

Wilhelma

Einfach nur zusammen essen und trinken gehen, ist manchen vielleicht zu langweilig. Wie wäre es also mit einem Ausflug in einen der größten zoologischen Gärten Deutschlands. In der Wilhelma ist zum einen das Cuteness-Level recht hoch, zum anderen bietet der botanische Garten eine romantische Atmosphäre und ein anschließendes Picknick im Rosensteinpark kann den krönenden Abschluss bilden.

Max-Eyth-See

Du und dein Date zu zweit auf einem Tret- oder Ruderboot auf dem Max-Eyth-See? Das kann mit einer Flasche Wein richtig kuschelig, in der Mittagssonne aber auch richtig lustig und nass werden. In beiden Fällen beste Voraussetzungen für ein gelingendes Rendezvous.

Birkenkopf

Der Trümmerberg im Südwesten Stuttgarts wird auch Monte Scherbelino genannt. So hässlich, wie das klingt, ist es oben aber bei weitem nicht. Die Aussicht ist überragend, vor allem bei Sonnenauf- und -untergang. Das große Kreuz macht das ganze noch imposanter. Draufklettern sollte man als Laie aber auf keinem Fall, sonst endet das Date schnell im Krankenhaus.

Kinothek Stuttgart

Weiter geht's in Obertürkheim. Die Kinothek Stuttgart ist ein Kino im Retro-Style der 50er. Besonders die engen Sitze und romantischen Filme laden zum kuscheln und knutschen ein.

Killesbergturm

Der Killesberg ist wohl die bekannteste Erhebung Stuttgarts. Nicht nur die Aussicht auf dem Killesbergturm ist atemberaubend, auch um ihn herum gibt es genug Möglichkeiten, euer erstes Date zu etwas besonderem zu machen. Im Höhenpark könnt ihr spazieren und picknicken, im Höhencafé gut schlemmen.

Autokino Kornwestheim

Ein Besuch im Autokino ist nicht nur eine romantische Vorstellung, sondern auch im echten Leben richtig lohnenswert. Ihr habt Zeit für euch, schaut einen guten Film und könnt euch auch in Zärtlichkeiten abschweifen, wenn euch der Film zu langweilig ist. Das Autokino in Kornwestheim ist zudem auch Location für die ein oder andere Outdoor-Party, wo ihr neue Leute kennenlernen könnt.

Mercedes-Benz Arena

Zugegeben, ein Spiel des VfB als erstes Date zu nutzen, ist durchaus mutig. Die Arena in Bad Cannstatt ist dennoch imposant und beheimatet nebenbei immer wieder Konzerte großer Künstler. Diese Location ist also etwas für action-geladene Dates unter Sport- oder Musikfans.

Schlossplatz

Der Schlossplatz ist wirklich zu jeder Tageszeit eine Augenweide. Vor allem abends habt ihr von dort aus zudem alle Möglichkeiten. Läuft das Date gut, geht's ab in die nächste Bar oder den nächsten Club eurer Wahl, wenn nicht, ist die S-Bahn gleich um die Ecke.

