Mehrmals, so gab die Angeklagte an, habe sie dem Opfer gesagt, dass es loslassen solle. "Angehalten hab' ich nicht, es ging so schnell und er war so aggressiv", erzählte sie. "Wir wollten nur noch weg."

Das Opfer nahm die Situation indes etwas anders wahr: "Ich hatte mich ans Fenster gelehnt, als sie losgefahren ist, wollte ich weg vom Auto und blieb stecken. Als sie dann schneller wurde, hab' ich nur noch irgendwie versucht, mich festzuhalten."

300 Meter schleifte die Herrenbergerin den jungen Mann mit sich, solange, bis er schließlich abrutschte und gegen ein anderes Auto geschleudert wurde. Prellungen am ganzen Körper sowie Schnittwunden und aufgeschürfte Hände und Knie trug er davon. Das Frauen-Duo setzte indes seine Fahrt fort, erst ein paar Minuten später hielt die Herrenbergerin den Wagen an, "um auf die Situation klarzukommen".

Warum sie nicht eher angehalten habe, um nach dem Geschädigten zu sehen, wollte Richter Ralf Rose wissen. "Ich konnte nicht anhalten", lautete ihre Antwort. Eine wenig stichhaltige Erklärung, meinte auch der Staatsanwalt: "Aber ein paar Minuten später konnte man anhalten und - um Sie zu zitieren - auf die Situation klarkommen?"

Auf die Frage, wie schnell sie gefahren sei, hatte die Angeklagte bei der Polizei 15 Kilometer pro Stunde, "also Schrittgeschwindigkeit", angegeben. "Das möchte ich sie aber mal laufen sehen", kommentierte Richter Ralf Rose. Im Gerichtssaal räumte die Angeklagte allerdings ein, dass es wohl doch eher 45 bis 50 Stundenkilometer gewesen seien. "Ich habe mich auf die Straße konzentriert", erklärte sie die Unstimmigkeiten in ihren Aussagen, die sich zum Schluss allerdings doch mit den Angaben des Opfers deckten: "Schrittgeschwindigkeit war es auf keinen Fall, eher so um die 35, 40 Stundenkilometer." Auch jener Zeuge, der an diesem Abend den Krankenwagen gerufen hatte, bestätigte eine ähnliche Geschwindigkeit.

Wenig Verständnis für das Verhalten seiner Mandantin zeigte nach der Beweisaufnahme ihr Verteidiger: "Dass meiner Mandantin nichts Dümmeres einfiel, als dem Zuraten der Mitangeklagten zu folgen und aufs Gas zu treten", schüttelte er ungläubig den Kopf und beantragte schließlich Jugendstrafrecht. "Das passt ins Bild", stimmte Dieter Weinmann von der Jugendgerichtshilfe zu: "Die Art und Weise, wie die Angeklagte den Konflikt löste, ist Lichtjahre entfernt von geistiger und persönlicher Reife."

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung beantragte der Staatsanwalt eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Richter Ralf Rose blieb bei seinem Urteil allerdings darunter: Ein Jahr und drei Monate auf Bewährung sowie 100 Arbeitsstunden brummte er der Herrenbergerin auf. Zusätzlich wird der Angeklagten der Führerschein für zwei Jahre entzogen. "Ob sie ihn dann aber überhaupt wieder bekommt, bleibt fraglich", ergänzte Rose.

Seltsames Happy End

Am Ende gab es also ein blaues Auge für die junge Frau aus der Gäumetropole - und irgendwie auch ein Happy End für ihre mitangeklagte Freundin und den Geschädigten: Denn die beiden Streithähne - so wurde es im Laufe des Verfahrens deutlich - sind anscheinend wieder ein Liebespaar. Ein Umstand, der wohl nicht nur den Anwesenden im Gerichtszahl große Fragezeichen in die Augen gezaubert hat. "Ich möchte mich ja nicht über die Qualität von Beziehungen auslassen, aber nachdem man von der Exfreundin so behandelt wurde, wie kann man dann wieder mit ihr zusammenkommen?", wunderte sich Richter Ralf Rose.