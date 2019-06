: Genug getindert? Diese Datingapps solltet ihr kennen

Nichts ist so sehr Zeitverschwendung, wie ein schlechtes Date. Wäre es da nicht klasse, wenn man schon vorab weiß, mit wem man sich ein Treffen schenken kann. Bei der App "Do I date" geht es genau darum.

Seid ihr mit jemandem ausgegangen, könnt ihr das Date im Anschluss bewerten und bis zu fünf Sterne vergeben. Die bewertete Person bekommt dann eine SMS, mit der das Konto aktiviert werden kann. Schlechte Dates dürften damit bald der Vergangenheit angehören. Die App gibt es allerdings nur für iOS.

Once

Diese App verspricht Klasse statt Masse. Jeden Tag bekommt man nämlich genau ein Profil vorgeschlagen, das man matchen kann oder eben nicht. Der Clou ist allerdings, dass hier kein Algorithmus am Werk ist, sondern man passende Profile von Experten vorgeschlagen bekommt.

Hater

Gemeinsame Interessen sind klasse, aber habt ihr schon einmal jemanden gefunden, der die gleichen Dinge hasst wie ihr? Falls nicht, solltet ihr die App Hater testen, denn genau darum geht es hier.

Dragonfruit

Comics, Science Fiction und Anime sind genau dein Ding und bisher war das der absolute Date-Killer? Bei Dragonfruit könnte genau das den idealen Partner ausmachen. Denn hier gebt ihr an, auf welchen Nerd-Kram ihr genau steht und könnt so einen passenden Partner finden.

Happn

Ihr habt jemanden im Club getroffen, der euch so gar nicht aus dem Kopf will, aber habt es verpasst die Telefonnummer abzugreifen? Genau hier setzt die App happn an, hier werden nämlich Leute gematcht, die sich schon einmal begegnet sind.

Tastebuds

Musik ist alles für euch und über den neuesten Song könnt ihr stundenlang quatschen? Dann ist Tastebuds die richtige App, denn hier werden Leute mit einem ähnlichen Musikgeschmack zusammengebracht.