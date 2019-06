Ihr müsst zum Beispiel entscheiden, ob die Sängerin lieber ein kalorienarmes Obst-Frühstück oder die kalorienlastige Fünf-Sterne-Variante möchte, oder ob sie FaceTime mit Töchterchen Blue oder Sohn Rumi macht. Für die Antworten muss man kein Hardcore-Beyoncé-Fan sein, es reicht auch schon, wenn man sich in die First World Problems eines Megastars hineinversetzt. Wer sich falsch entscheidet und gefeuert wurde, kann einfach einmal auf zurück klicken und sich umentscheiden.

Ihr habt Bock, das Spiel mal zu zocken? Hier geht es zu "Being Beyoncé’s assistant for the day: DONT GET FIRED":

Twitter-Userin Green Chyna hat das Klick-Spiel für Twitter erfunden und damit einen viralen Hit gelandet. Weil sie damit so großen Erfolg hat und sich der Spaß ja auch auf andere Stars übertragen lässt, ist sie bereits an einem neuem Klick-Spiel für Twitter dran: "Being Cardi B’s body guard: DONT GET HER ATTACKED"

Wir finden das Beyoncé-First-World-Problems-Game ziemlich lustig und genau die seichte Unterhaltung, die wir am heißesten Tag des Jahres brauchen!