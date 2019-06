Mit durchschnittlich 118.000 Euro Jahresgehalt liegt Lutz an der Spitze. Dahinter folgen Rolf (115.000 Euro), Rainer (111.000 Euro), Joachim (110.000 Euro) und Georg (109.000 Euro). Joachim ist der einzige Name mit mehr als zwei Silben in den Top Ten.

Bei den Frauen hat die Länge dagegen gar keine Aussagekraft.

Hier schaffen es nur zwei zweisilbige Namen in die Top Ten. Alexandra und Judith führen das Ranking mit 83.000 Euro im Jahr an. Danach kommt Andrea mit 82.000 Euro vor Stephanie, Sabine Kerstin und Renate, die jeweils 80.000 Euro im Schnitt verdienen.

Die Stichprobe ist zwar nicht repräsentativ und es ist auch nich nachgewiesen, dass der Name einen direkten Einfluss auf das Gehalt haben kann. Allerdings haben amerikanische Wissenschaftler ein Phänomen erforscht, das zumindest das Ranking der Männer stützt.

Es heißt Name-Pronunciation-Effekt, zu deutsch Name-Aussprache-Effekt.

Dieser besagt, dass Menschen mit einfachen Namen unbewusst positiver bewertet werden, als Personen mit komplizierten Namen. Das soll daran liegen, dass man vom Namen auf die Persönlichkeit schließt und komplizierte Persönlichkeiten einfach unbeliebter sind.

Einige Manager oder Menschen in Führungspositionen lassen sich deshalb immer in einer Kurzform ihres Namens ansprechen.