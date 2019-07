In FIFA 19 gibt es beispielsweise einige Positionen um den Strafraum herum, von denen Schüsse grundsätzlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit reingehen. Probiert es einfach mal aus.

Eine Technik, die darüber hinaus in FIFA 19 enorm effektiv ist, sind Volley-Schüsse oder -Flanken. Wieso auch immer, können Flanken vom Stürmer besser verwertet werden, wenn der Flankengeber sich den Ball zuerst in die Luft chippt, bevor er das Leder in Richtung Strafraum flankt. Das Hochlegen des Balles geht beispielsweise, indem ihr auf den PS4-Controller den rechten Stick drückt.

Daneben empfiehlt Dr. Erhano den "La Croqueta"-Trick, den man als Fußball-Fan von Spanien-Legende Andres Iniesta kennt.

"Dieser Trick ist perfekt, wenn ihr gegen Gegner spielt, die viel den Computer verteidigen lassen", sagt der Profi. Dafür müsst ihr während dem Laufen L1 gedrückt halten und dann mit dem rechten Stick nach entweder links oder rechts steuern, je nachdem auf welcher Seite ihr den Trick ausführen wollt. Der Spieler ändert so schnell seine Richtung, zieht am Gegenspieler vorbei, verliert aber keine Geschwindigkeit.

In der Defensive gibt euch Erhan den Tipp, das Steuern des Torhüters (rechter Stick gedrückt halten und dann damit steuern) zu üben. "Wenn du das drauf hast, kannst du viele Tore verhindern", meint er.

Seine oberste Regel heißt allerdings: "Schaut Profis beim Streamen zu. Dabei lernt man am meisten und so habe ich das früher auch gemacht."

Also ran an die Konsole und die Tipps und Tricks ausprobieren. Berichtet uns eure Erfahrungen oder eigenen Tipps gerne via Instagram oder Facebook.