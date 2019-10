Im Oktober bietet Sony wieder zwei neue Spiele kostenlos an. Zum einen das düstere, post-apokalyptische Action-Adventure-Game "The Last of Us - Remastered", dessen Nachfolger am 21. Februar 2020 erscheinen wird.

Beim zweiten Game kommen alle Fans der Sportsimulationen auf ihre Kosten. Bei "MLB – The Show 19" könnt ihr mit eurem Baseball-Team die berühmte amerikanische Liga aufmischen. Gerade jetzt, wo nach und nach neue Versionen der Sportklassiker auf den Markt kommen, kann das Spiel ein schöner Vorgeschmack sein.

Die beiden genannten Games gibt es vom 1. Oktober bis 4. November für alle PS-Plus-Abonnenten kostenlos zum Download.