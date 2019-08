Die Liste aus sieben Spielen soll möglichst viele Game-Genres abdecken und euch natürlich zum Zocken einladen, falls euch die Spiele gefallen.

Zelda: Link's Awakening

Am 20. September erscheint eine Neuauflage des Spieleklassikers aus den 90er-Jahren. Es wird ausschließlich auf der Nintendo Switch erscheinen. Wie damals strandet Link auf der Insel Cocolint und muss mehrere Aufgaben und Abenteuer überstehen, um zum rettenden Ei des Windfisches auf dem Berg gelangen.

Die 3D-Grafik macht das Spiel noch lebendiger und irgendwie niedlicher. Alles in allem orientieren sich Level und Story am Original. Einen offiziellen Preis gibt es zwar noch nicht, doch der Vorverkaufspreis bei den meisten Online-Anbietern beträgt 59,99 Euro.

Borderlands 3

Schon eine Woche vorher, also am 13. September, erscheint der neue Borderlands-Teil für Windows, Playstation 4 und Xbox One. Fans der ersten drei Spiele dürften sich auch jetzt wieder auf den Ego-Shooter freuen, der hauptsählich im Koop-Modus gezockt wird.

Das Game bietet eine tolle Grafik und eine humorvolle Storyline. So löschen Figuren ihre zu heißen Waffen beispielsweise mit einer Wasserpistole. Die Bindung zu den Charakteren macht Borderlands 3 zu etwas Besonderem, vor allem, wiel noch weitere Figuren zu den bereits bekannten hinzukommen.

Die Jungs von Rocket Beans haben Borderlands 3 schon einmal angespielt:

Need for Speed Heat

Irgendeine Version des beliebten Autorennspiels hat wohl so gut wie jeder Zocker schon einmal in die Finger bekommen. Da die letzten Teile gegen die alten Klassiker eher nachließen, soll mit Need for Speed Heat wieder ein Kracher folgen.

Die Meinungen zum Game gehen bisher auseinander. Die Grafik der Spielwelt, die sich an Miami orientiert, ist hervorragend, die Geschwindigkeit versetzt einen nach wie vor in einen Rausch, doch das Spielgeschehen bietet wohl nur wenige Überraschungen. Ihr müsst euch also am besten selbst überzeugen.

Ab 8. November gibt es das Spiel für Windows, PS4 und Xbox One. Im Video gibt es schon Mal einen Vorgeschmack.

FIFA 20

Jedes Jahr spätestens ab August wartet eine Vielzahl an Gaming-Liebhabern und Fußballfans auf das neue FIFA-Spiel, das jeweils im September erscheint. FIFA 20 kommt am 24. September für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Mit dabei sind nicht nur neue Bundesliga-Stadien, neue Jubel-Moves und der an FIFA Street erinnernde Volta-Modus, sondern auch Gameplay-Veränderungen beispielsweise bei Standardsituationen oder im Abwehrverhalten. Wer wie gut mit den Neuerungen zurechtkommt, werdet ihr wohl erst nach einigen Stunden Spielzeit merken. Für Fans der Fußball-Simulation ist aber auch FIFA 20 wieder ein absolutes Muss.

Einige YouTuber durften das Spiel auf der Gamescom schon testen. Hier ein Beispielvideo:

Die Siedler

Auch Die Siedler ist ein absoluter Spieleklassiker, der nun einen neuen Anstrich erhält. Mit großer Liebe fürs Detail und guter Grafik macht das Spiel laut Experten von Anfang an Spaß und weckt Hoffnungen, an starke Games wie "Anno 1800" heranzukommen.

Dass die Datails sogar eine wichtige Rolle spielen, zeigt sich beispielsweise dadurch, dass die Arbeiter keine Erschöpfungsanzeige besitzen, sondern durch Bewegungen und ihr Verhalten im Spiel signalisieren, wenn sie hungrig oder kaputt sind. Zoomen kann sich also durchaus lohnen.

Maneater

Ein genaues Release-Datum für dieses verrückte, blutige, aber durchaus unterhaltsame Spiel ist bisher noch nicht bekannt. Es könnte Ende diesen Jahres oder erst 2020 erscheinen. Die Storyline ist recht simpel. Im Körper eines Riesenhais frisst man sowohl Fische als auch Menschen und mischt das Strandleben auf.

Das Ganze spielt als Teil einer virtuellen Fernsehshow, wodurch jede Aktion, die du mit deinem Hai vollführst, durch einen Kommentator kommentiert wird, wie in einer Art Doku. Könnte recht witzig werden!

Cyberpunk 2077

Obwohl das Spiel erst im April 2020 erscheint, sind die Erwartung spätestens nach der US-Spielemesse E3 ziemlich hoch. Cyberpunk 2077 spielt in "Night City", einem Ort, an dem die Menschen viele verschiedene Sprachen sprechen. In einem zerstörten Amerika herrscht Armut und Leid.

Mit deinem Söldner-Charakter, den du nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Herkunftsgeschichte gestalten kannst, versuchst du, es bis an die Spitze der Hierarchie zu schaffen.

Das Game erscheint für PC, Playstation 4 und Xbox One.