Kreis Böblingen Polizei in Leonberg schnappt zwei Einbrecher auf frischer Tat – dritter ist flüchtig

Drei Einbrecher versuchen am Sonntagnachmittag in Leonberg-Eltingen in eine Wohnung einzubrechen, ein Anwohner bemerkt dies und alarmiert die Polizei, die zwei Tatverdächtige festnehmen kann.