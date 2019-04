Kreis Ludwigsburg Junger Autofahrer crasht bei Bondorf in Traktor – 70-Jähriger schwer verletzt

Ein 70-jähriger Traktor-Fahrer will bei Bondorf in einen Feldweg einbiegen. Ein Autofahrer setzt in diesem Moment zum Überholen an. Es kommt zum Unfall – der Traktor kippt um.