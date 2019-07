Unfall auf A8 A8 bei Aichelberg: Betrunkener schläft am Steuer ein und kracht in Lkw

Ein 48-Jähriger ist auf der A8 bei Aichelberg unterwegs, als er am Steuer einschläft, in einen Lkw kracht und schließlich in der Böschung landet. Bei der Unfallaufnahme stellen die Polizisten fest, dass der Mann betrunken ist.