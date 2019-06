Am Flughafen angekommen, geht dann die richtige Action los.

Unkontrollierbare Getränkeautomaten oder wild gewordene Koffer im Gepäckverteiler erschweren euch euren Weg bis zum Flugzeug. Am Ende wartet, wie es sich für Jump'n'Run gehört, natürlich noch ein Endgegner, den ihr besiegen müsst, bevor ihr es an Bord schafft.

Grafisch ist das Game im Retro-Pixel-Stil gestaltet, erinnert also an uralte Super-Mario-Spiele. "Catch the plane" ist ab sofort umsonst im Apple App Store sowie bei Google Play erhältlich.