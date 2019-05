Rems-Murr-Kreis Nach Verpuffung in Backnang: Familie mit schweren Verbrennungen in Klinik geflogen

Wegen eines technischen Defekts an einem Backofen bricht in einer Wohnung in Backnang ein Feuer aus. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, wird eine Frau schwer verletzt.